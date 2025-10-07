Allegri avrebbe voluto un'esecuzione diversa per il penalty di Torino: il piatto è la comfort-zone del calciatore, ma è con più potenza e più rischio che. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pulisic, se l'uomo avesse sempre tirato i rigori di piatto non sarebbe arrivato sulla Luna