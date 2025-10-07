Il governo della Papua Nuova Guinea ha dato luce verde al trattato di mutua difesa con l’Australia ( cosiddetto “Pukpuk” ): i due capi di governo, il primo ministro papuano James Marape e il suo omologo australiano Anthony Albanese, dopo la ratifica da parte dei rispettivi parlamenti, firmeranno l’intesa che, stando alle dichiarazioni del premier di Port Moresby, scaturisce dal rapporto di grande fiducia e collaborazione che caratterizza la storia delle relazioni tra le due nazioni. Il nuovo accordo prevede, unitamente al patto di mutua difesa ed esercitazioni congiunte, la possibilità per diecimila militari papuani di prestare servizio nelle forze armate australiane. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pukpuk, il patto anti-Cina tra Australia e Papua Nuova Guinea