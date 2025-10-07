Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca e mareggiate codice giallo dal barese al Salento Protezione civile previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per diciotto ore. Si fa riferimento a “Venti: localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca e mareggiate, codice giallo dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Maltempo in Puglia: scatta l’allerta gialla per vento e temporali - Emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido a partire dalle ore 20 del 2 ottobre 2025. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it