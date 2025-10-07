PSVITA VitaShell v2.13 mod by theheroGAC | Nuove Funzioni e Personalizzazione
La scena homebrew della PS Vita si arricchisce di un nuovo aggiornamento per uno dei suoi strumenti più essenziali: VitaShell. La versione 2.13, modificata e mantenuta da theheroGAC, introduce alcune interessanti novità incentrate sulla praticità e sulla personalizzazione, continuando a migliorare l’esperienza d’uso. AVVISO IMPORTANTE PER L’INSTALLAZIONE. Prima di tutto, un avviso cruciale per evitare problemi: NON provare a installare il nuovo file VitaShell.vpk direttamente da VitaShell stesso! Utilizza un altro file manager, come molecularShell o ONEMenu. In alternativa, puoi sostituire il file eboot. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
