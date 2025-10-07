PSVITA VitaShell v2.13 mod by theheroGAC | Nuove Funzioni e Personalizzazione

Gamesandconsoles.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena homebrew della PS Vita si arricchisce di un nuovo aggiornamento per uno dei suoi strumenti più essenziali:  VitaShell. La versione  2.13, modificata e mantenuta da  theheroGAC, introduce alcune interessanti novità incentrate sulla praticità e sulla personalizzazione, continuando a migliorare l’esperienza d’uso. AVVISO IMPORTANTE PER L’INSTALLAZIONE. Prima di tutto, un avviso cruciale per evitare problemi: NON provare a installare il nuovo file  VitaShell.vpk  direttamente da VitaShell stesso! Utilizza un altro file manager, come  molecularShell  o  ONEMenu. In alternativa, puoi sostituire il file  eboot. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

psvita vitashell v213 mod by theherogac nuove funzioni e personalizzazione

© Gamesandconsoles.net - [PSVITA] VitaShell v2.13 (mod by theheroGAC): Nuove Funzioni e Personalizzazione

In questa notizia si parla di: psvita - vitashell

[PSVITA] VitaShell 2.06: La Potente Alternativa al LiveArea della PS Vita Scopri Tutte le Funzioni

[PSVITA] VitaShell Fork by theheroGAC: Disponibile la Nuova Versione 2.08

[PSVITA] VitaShell v2.09: Il Fork di theheroGAC Porta Sicurezza e Funzionalità Potenziate

Cerca Video su questo argomento: Psvita Vitashell V213 Mod