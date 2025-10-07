PSVITA The Other Her | L’Incubo che Abita sotto il Letto ora su PS Vita

Avete mai avuto la sensazione, nel cuore della notte, di non essere soli nella vostra stanza? Quell’istinto primordiale che vi sussurra che qualcosa, o qualcuno, è lì, nell’angolo più buio, a osservarvi. È da questo brivdio universale che nasce The Other Her, una visual novel horror psicologico che trasforma un terrore comune in un’esperienza narrativa intensa e claustrofobica. E ora questa esperienza inquietante è disponibile anche su PlayStation Vita. L’Inizio di un Incubo. Immaginate questa scena: è notte fonda. Un padre, sentendo dei rumori dalla camera della figlia, va a controllare. La trova immobilizzata dal terrore, gli occhi sgranati puntati verso il letto. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net