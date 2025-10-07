PSVITA Scopri la Creatività della tua PS Vita | TRAC Player Vita Sketch Reaction Station e Vita Deck by AntHJ

La scena homebrew per PS Vita continua a stupire, regalandoci strumenti e applicazioni che trasformano la console in un vero e proprio coltellino svizzero digitale. Oggi diamo uno sguardo a quattro perle sviluppate da AntHJ, ognuna con una personalità unica: dall’ascolto della musica più nostalgica alla creazione di videogiochi interattivi. TRAC Player: La Tua Biblioteca Musicale Universale. In sintesi: Immagina di avere l’intera colonna sonora dei tuoi giochi preferiti a portata di mano. TRAC Player rende questo sogno realtà, fornendo un accesso diretto all’immenso archivio di KHInsider.com (pur non essendo affiliato al sito). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net