PSVITA Scopri la Creatività della tua PS Vita | TRAC Player Vita Sketch Reaction Station e Vita Deck by AntHJ

Gamesandconsoles.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena homebrew per PS Vita continua a stupire, regalandoci strumenti e applicazioni che trasformano la console in un vero e proprio coltellino svizzero digitale. Oggi diamo uno sguardo a quattro perle sviluppate da  AntHJ, ognuna con una personalità unica: dall’ascolto della musica più nostalgica alla creazione di videogiochi interattivi. TRAC Player: La Tua Biblioteca Musicale Universale. In sintesi:  Immagina di avere l’intera colonna sonora dei tuoi giochi preferiti a portata di mano. TRAC Player rende questo sogno realtà, fornendo un accesso diretto all’immenso archivio di  KHInsider.com  (pur non essendo affiliato al sito). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: psvita - scopri

[3DS/PSVITA/WiiU] Trogdor: Reburninated v2.31 è qui! Scopri l’ultimo aggiornamento del cult flash rigiocabile su (quasi) tutto

[PSVITA] VitaShell 2.06: La Potente Alternativa al LiveArea della PS Vita Scopri Tutte le Funzioni

[PSVITA] Scopri Free Space Analyzer 1.03 : L’Analizzatore di Spazio per PS Vita

Cerca Video su questo argomento: Psvita Scopri Creativit224 Tua