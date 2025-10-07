PSVITA Gravity Hunters | Il Gioco di Artiglieria Spaziale che Sfida la Fisica sulla PS Vita

Nel vasto panorama dei giochi indie, a volte emergono titoli che catturano l’attenzione non per i poligoni contati, ma per un’idea di gameplay geniale e ben eseguita. Gravity Hunters è proprio uno di questi: uno shooter spaziale guidato dalla fisica, nato per la PlayStation Vita, che trasforma le leggi di Newton in un’esperienza avvincente e strategica. Pilota, Mira e Piega: Un Gioco di Abilità e Calcolo In Gravity Hunters, non sei solo ai comandi di un’astronave agile; sei l’artigliere definitivo. Il tuo obiettivo è semplice: eliminare tutte le navi nemiche in ogni livello. La sfida, tuttavia, è tutto fuorché banale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

