PSVITA Aperture Reconstructed | Portal su PlayStation Vita riceve l’aggiornamento 0.207
Hai mai sognato di poter portare con te il genio di Portal e i suoi enigmi spaziali? Quella che sembrava un’utopia per i proprietari di PlayStation Vita è oggi una realtà, grazie al progetto Aperture Reconstructed. Dopo un immenso lavoro di ricostruzione, MrKane è lieto di annunciare che questo ambizioso progetto è ora completo e giocabile fino al Livello 14 (Chamber 14), regalando un’esperienza autentica e fedele al capolavoro di Valve sul palmo della tua mano. In Piedi sulle Spalle dei Giganti. Come spesso accade nei progetti di comunità, questo traguardo è stato raggiunto “in piedi sulle spalle dei giganti”. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
