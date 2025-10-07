Provincia il presidente Fadda incontra il conte René von Holstein Pallavicino

Il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ha incontrato il conte René von Holstein Pallavicino a Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma. Nel corso dell’incontro si è parlato delle grandi potenzialità – in termini di attrazione turistica – del castello di Scipione dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

