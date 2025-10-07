Provincia di Terni Stefano Bandecchi | Salto di qualità per la viabilità Basta lavorare in emergenza
La sala di palazzo Bazzani ha ospitato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, l’assemblea dei sindaci convocata dal Presidente della Provincia Stefano Bandecchi. All’ordine del giorno la programmazione degli interventi di manutenzione della viabilità provinciale per l’anno 2026: “Dobbiamo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: provincia - terni
Spoleto in Provincia di Terni, richiesto un referendum cittadino: “Favorire la partecipazione democratica su questo tema”
Dibattito ospedali, Fabio Di Gioia: "La politica deve unire le comunità non dividerle, la sanità umbra riparta dalla provincia di Terni.
Dibattito ospedali, Fabio Di Gioia: "La politica deve unire le comunità non dividerle, la sanità umbra riparta dalla provincia di Terni.
#Terni: «Il 90% delle #scuole #provinciali non è in regola con l’impianto #antincendio. #Brutta mattinata» https://umbriaon.it/terni-il-90-delle-scuole-provinciali-non-e-in-regola-con-limpianto-antincendio-brutta-mattinata/… #Provincia #incendio #Umbria #Band - X Vai su X
Il Capo di Gabinetto della Provincia e vicepresidente del Consiglio comunale di Terni, , ha partecipato ieri, domenica 5 ottobre, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Arrone, in rappresentanza di entrambi gli enti, alla quarta ediz - facebook.com Vai su Facebook
Terni, Bandecchi choc sulle scuole: «Idranti finti alle pareti, vergognoso ora valuto la... - «La situazione è drammatica: il 90 per cento delle scuole della provincia non rispetta le norme antincendio». Scrive msn.com
Terni, il fantoccio a testa in giù con la foto di Bandecchi messo da due ragazze mentre la gente scatta un selfie - Amiche per la pelle, 15 e vent’anni, studentesse ternane di buona famiglia. Da ilmessaggero.it