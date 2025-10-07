Proteste studentesche a Lucca e in Garfagnana | occupato il liceo Passaglia

Lucca, 7 ottobre 2025 - È iniziata oggi, lunedì 7 ottobre, una doppia mobilitazione studentesca in provincia di Lucca: il liceo artistico musicale Passaglia è stato occupato, mentre all’ ISI di Castelnuovo di Garfagnana è partita un’autogestione. A darne notizia sono il Partito della Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti, che esprimono sostegno alle iniziative promosse dagli studenti. In una nota congiunta, le due organizzazioni spiegano il loro appoggio sottolineando la centralità della scuola come luogo di formazione del pensiero critico: “Specialmente nella società odierna, dove mancano una coscienza politica diffusa, un’informazione libera e dove gli spazi di democrazia si restringono man mano, crediamo che la scuola debba essere un luogo politico e di pensiero critico, capace di far riflettere e comprendere realmente i ragazzi la realtà in cui vivono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

