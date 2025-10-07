protesta per il cantiere infinito maxi disagi scatta la petizione

Una raccolta firme lanciata per protestare contro i continui lavori di scavo, da parte di Enel, all’incrocio fra via delle Rose e piazza delle Poste a San Piero a Ponti. Con la possibilità, preannunciata dai cittadini, di costituirsi anche in un comitato. Non nascondono la loro insofferenza i residenti nella zona per il protrarsi, spiegano, "di lavori che stanno causando notevoli disturbi alla quiete pubblica e danni alle abitazioni. Con tanti problemi riscontrati: rumore e vibrazioni eccessive durante gli scavi; danni ai marciapiedi e alle abitazioni circostanti, come nel caso di quella al civico 72 di via delle Rose, dove è caduto anche un pezzo di muro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

