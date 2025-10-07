Propal occupazioni degli istituti superiori | i docenti del ' Russoli' al fianco degli studenti
Incassano il sostegno di un gruppo di docenti gli studenti del liceo ‘Russoli’ che ieri hanno occupato l'istituto scolastico, così come accaduto in altri licei cittadini, per esprimere sostegno alla Palestina. In una nota inviata ai giornali anche gli insegnanti del liceo ‘Buonarroti’ avevano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Proteste e occupazioni a scuola dei Propal, i docenti del Buonarroti: "Siamo con gli studenti"
Proteste e occupazioni a scuola dei Propal, i docenti del Buonarroti: "Siamo con gli studenti"
Scuole occupate a Roma, parte la protesta proPal: «Bloccheremo tutto» - Dopo la manifestazione di lunedì 22 settembre culminata, a Roma, con l’occupazione simbolica ... Segnala ilmessaggero.it
Italia ostaggio dei ProPal: occupazioni, guerriglia urbana e scontri con la polizia - In occasione dello sciopero indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza, ieri l’Italia è stata attraversata da mobilitazioni che ... Si legge su iltempo.it