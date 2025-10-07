ProPal in piazza contro i divieti per il 7 ottobre scontri con la polizia a Bologna A Torino sfila il corteo – La diretta
Nonostante i divieti imposti dalle Questure, i cortei pro Palestina sono partiti lo stesso, da Torino a Bologna, sfidando le prescrizioni che imponevano manifestazioni statiche. Nel capoluogo piemontese, il corteo convocato dal coordinamento Torino per Gaza è partito da piazza Castello, dove gli attivisti si sono dati appuntamento sui social per il 7 ottobre, data altamente simbolica a due anni dall’attacco di Hamas contro Israele. Il questore aveva chiesto di rinviare l’evento e di limitarlo a un presidio, vista anche la mancata comunicazione formale, ma gli organizzatori hanno scelto comunque di muoversi in strada, rilanciando il sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: propal - piazza
"No bridge no genocide", la protesta NoPonte è ProPal: cosa spunta in piazza
Torino, attivisti proPal raggiungono il centro: fumogeni in piazza
Roma, ProPal a piazza dei Cinquecento: "Blocchiamo tutto". Polizia chiude gli ingressi a Termini
ProPal in piazza contro i divieti per il 7 ottobre, scontri con la polizia a Bologna. A Torino sfila il corteo – La diretta - I movimenti a sostegno della Palestina e i Giovani palestinesi italiani hanno deciso di sfidare i div ... Lo riporta open.online
Bologna, ProPal in piazza per il 7 ottobre. Il prefetto: "Manifestazione vietata" - Sarà vietata la manifestazione ProPal organizzata dai Giovani palestinesi e prevista per martedì 7 ottobre, alle 19. Da iltempo.it