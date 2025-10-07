Pronto a salpare il Battello di Pace in viaggio sul Lago Maggiore per dire no alla guerra
Salperà nella mattinata di sabato 11 ottobre il "Battello di Pace" che attraverserà il Lago Maggiore per dire no alla guerra e al riarmo.L'iniziativa è organizzata dal comitato Artigiani di Pace, che da alcuni mesi promuove iniziative per diffondere messaggi di non violenza, disarmo e fratellanza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
