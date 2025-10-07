pronti quasi tre mlioni scuola cultura e giovani

Due milioni e settecentomila euro. A tanto ammonta l’impegno che Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia profonderà nel 2026 negli ambiti dell’ educazione, istruzione e formazione del territorio. Nel pacchetto sono previste iniziative delle più trasversali destinate a tutte le scuole, a sostenere l’ampliamento dell’offerta didattica fino alla realizzazione di nuovi laboratori e spazi di apprendimento, con una fetta del "tesoretto" destinata agli interventi di edilizia scolastica. Fondamentale il supporto di due realtà che con Fondazione Caript hanno stretti rapporti, ovvero Pistoia Musei e Gea, che entreranno in gioco rispettivamente l’una proponendo visite guidate, percorsi, laboratori, progetti speciali e iniziative per docenti tutte in un ‘ottica di avvicinamento all’arte e al patrimonio, l’altra con attività dedicate all’educazione ambientale con oltre trenta proposte differenziate per età e durata (iscrizioni già aperte; iniziative a cura del Gruppo Castanea). 🔗 Leggi su Lanazione.it

