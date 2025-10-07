Pronti quasi tre mlioni Scuola cultura e giovani
Due milioni e settecentomila euro. A tanto ammonta l’impegno che Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia profonderà nel 2026 negli ambiti dell’ educazione, istruzione e formazione del territorio. Nel pacchetto sono previste iniziative delle più trasversali destinate a tutte le scuole, a sostenere l’ampliamento dell’offerta didattica fino alla realizzazione di nuovi laboratori e spazi di apprendimento, con una fetta del "tesoretto" destinata agli interventi di edilizia scolastica. Fondamentale il supporto di due realtà che con Fondazione Caript hanno stretti rapporti, ovvero Pistoia Musei e Gea, che entreranno in gioco rispettivamente l’una proponendo visite guidate, percorsi, laboratori, progetti speciali e iniziative per docenti tutte in un ‘ottica di avvicinamento all’arte e al patrimonio, l’altra con attività dedicate all’educazione ambientale con oltre trenta proposte differenziate per età e durata (iscrizioni già aperte; iniziative a cura del Gruppo Castanea). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pronti - quasi
Avellino, D’Agostino: «Gruppo compatto e mercato quasi chiuso, pronti per la Serie B»
Bilancio, spuntano quasi 2 milioni. Pronti per scuole, impianti, welfare
Chi sono i nuovi divi del cinema? Da Mikey Madison a Ayo Edebiri, i 10 attori (quasi) sconosciuti pronti a conquistare Hollywood
Siamo quasi pronti, #christmasiscoming … - #ilmulinodigragnano #gragnano #gragnanocittadellapasta #christmas #gif #cadoux #giovanidibuonapasta Vai su Facebook
I ratings di #FC26 sono quasi pronti ? Ma prima, ecco come le nostre ragazze hanno reagito ai commenti dei fans sui loro ratings di FC 25! @EASPORTSFC | @easportsfcit - X Vai su X
Pronti quasi tre mlioni. Scuola, cultura e giovani - La Fondazione Caript ha illustrato il piano che sosterrà per il territorio. Lo riporta lanazione.it