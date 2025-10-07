Pronostico Real Madrid-Roma Champions League femminile | c’è una sola certezza

Real Madrid-Roma è una partita della prima giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming A Madrid per il sogno. Che potrebbe essere un punto, ovviamente. La Roma non parte battuta in questa partita – le madrilene hanno sì una grossa squadra ma non come il Barcellona ad esempio – ma deve dare il massimo per uscire indenne. Pronostico Real Madrid-Roma: la certezza è solo questa (Lapresse) – Ilveggente.it In questo avvio di stagione le giallorosse hanno perso solamente una volta contro la Juventus. Ah, è vero, anche nel preliminare di Champions in casa contro lo Sporting e risultato finale poi ribaltato in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

