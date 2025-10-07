Pronostico Real Madrid-Roma Champions League femminile | c’è una sola certezza

Ilveggente.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid-Roma è una partita della prima giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming A Madrid per il sogno. Che potrebbe essere un punto, ovviamente. La Roma non parte battuta in questa partita – le madrilene hanno sì una grossa squadra ma non come il Barcellona ad esempio – ma deve dare il massimo per uscire indenne. Pronostico Real Madrid-Roma: la certezza è solo questa (Lapresse) – Ilveggente.it In questo avvio di stagione le giallorosse hanno perso solamente una volta contro la Juventus. Ah, è vero, anche nel preliminare di Champions in casa contro lo Sporting e risultato finale poi ribaltato in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico real madrid roma champions league femminile c8217232 una sola certezza

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Roma, Champions League femminile: c’è una sola certezza

In questa notizia si parla di: pronostico - real

Pronostico Real Madrid-Marsiglia: statistica da incubo per De Zerbi

Pronostico Valencia-Real Oviedo: fattore campo ancora decisivo

Pronostico Kairat Almaty-Real Madrid: la batosta nel derby non lascia strascichi

pronostico real madrid romaReal Madrid-Roma (Women's Champions League): orario, dove vederla in tv e pronostico - Dopo aver travolto il Parma all'esordio in campionato, la Roma Femminile si tuffa nella Women's Champions League. Lo riporta msn.com

pronostico real madrid romaFemminile, Real Madrid-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Le giallorosse scenderanno in campo tra due giorni nella prima gara della Women's Champions League contro il Real Madrid alle 18. Secondo ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Real Madrid Roma