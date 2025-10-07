Munar-Djokovic è un match valido per il quarto turno del Masters 1000 di Shanghai: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Il ritiro di Jannik Sinner, costretto a dare forfait durante il match con l’olandese Griekspoor per via dei crampi, ha aperto una vera e propria autostrada nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Un invito a nozze per Novak Djokovic, adesso il favorito numero uno per la vittoria del prestigioso torneo cinese. (Ansa) – Ilveggente.it Due i match disputati dall’esperto tennista serbo, attualmente numero cinque del ranking mondiale, che prima di Shanghai si era preso un mese di pausa: a inizio settembre la sconfitta in semifinale allo US Open contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Munar-Djokovic: stavolta niente “maratona”