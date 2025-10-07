Pronostico Mpetshi Perricard-Rune | vittoria dopo le polemiche
Mpetshi Perricard-Rune è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming “Volete che qualcuno muoia in campo”. Non ha usato giri di parole il tennista danese Rune in conferenza stampa. Che poi ha spiegato il momento vissuto nel match di due giorni fa: “Durante il match ho attraversato un momento difficile, anche se è stato breve perché poi le mie condizioni sono migliorate. Medici e fisioterapisti mi hanno suggerito di concentrarmi sulla respirazione. Devo ringraziarli perché mi hanno aiutato a mantenere la calma in quella situazione di pressione e caldo estremo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
pronostico - mpetshi
