Mirassol-Fluminense è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 2:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque risultati utili di fila per la Fluminense: un momento magico per la formazione ospite che sta scaldando posizione. Al momento occupa la prima utile per la seconda coppa Sudamericana, ma la qualificazione alla Libertadores è lì, a sole cinque lunghezze. E ci sarebbe anche il tempo di arrivarci. (Lapresse) – Ilveggente.it Quella posizione, al momento, è occupata dal Mirassol, una squadra che era partita davvero alla grande in questa stagione ma che si è un poco persa nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mirassol-Fluminense: continua il momento magico