Pronostico Los Angeles Fc-Toronto | si ferma a 8 di fila la striscia di pareggi
Los Angeles Fc-Toronto è un match della MLS e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 04:30. Tv, probabili formazioni e pronostico Il cammino del Toronto è clamoroso, forse nessuno nel Mondo è riuscito a fare questo. Sì, la formazione ospite, nella notte tra mercoledì e giovedì, dovrebbe interrompere il filotto di otto pareggi consecutivi – sì, otto pareggi consecutivi – non con una vittoria, ma con una sconfitta. (Lapresse) – Ilveggente.it Il motivo? Il momento incredibilmente forte dei Los Angeles Fc: cinque vittorie di fila nella MLS per i padroni di casa, una classifica bella da guardare, ma soprattutto dei numeri clamorosi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
