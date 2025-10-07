Juventus-Benfica è una partita della prima giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming Inizia in casa, all’Allianz Stadium il cammino della Juventus femminile in Champions League. Da quest’anno la formula è come quella maschile dello scorso anno, con un solo raggruppamento ma con due partite in meno – sei in totale – da giocare. Pronostico Juventus-Benfica: esordio vincente (Lapresse) – Ilveggente.it Sulla carta l’impegno è agevole per la formazione di Max Canzi: non solo lo scudetto sul petto ma anche la Serie A Women’s Cup, la coppa di lega, portata a casa nella finale contro la Roma a Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Benfica, Champions League femminile: esordio vincente