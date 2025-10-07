Pronostico Finlandia-Lituania | vittoria per continuare a sognare
Finlandia-Lituania è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Una vittoria per continuare a sognare. Una vittoria per avere ancora speranze. Complicate, difficilissime. Ma si sapeva. La Finlandia, che ospita la Lituania, ha sette punti in classifica, tre in meno della Polonia che occupa il secondo posto e che, in questo modo, andrebbe ai playoff per il prossimo Mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it A dieci punti c’è anche l’Olanda – che ha una partita in meno – ma la truppa di Koeman fa un altro sport rispetto alle squadre impegnate in questo raggruppamento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - finlandia
Pronostico Polonia-Finlandia: la vendetta è servita
: . La Polonia rispetta il pronostico e porta a casa il match degli ottavi di finale contro il Canada per 3-1. Il Canada quindi é ufficialmente eliminato dai mondiali. Definito dunque il primo quarto di finale: Vai su Facebook
Pronostico Finlandia-Lituania, ecco il consiglio su cosa giocare - Il nuovo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali si apre giovedì con la sfida Finlandia- Come scrive corrieredellosport.it