Finlandia-Lituania è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Una vittoria per continuare a sognare. Una vittoria per avere ancora speranze. Complicate, difficilissime. Ma si sapeva. La Finlandia, che ospita la Lituania, ha sette punti in classifica, tre in meno della Polonia che occupa il secondo posto e che, in questo modo, andrebbe ai playoff per il prossimo Mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it A dieci punti c’è anche l’Olanda – che ha una partita in meno – ma la truppa di Koeman fa un altro sport rispetto alle squadre impegnate in questo raggruppamento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Finlandia-Lituania: vittoria per continuare a sognare