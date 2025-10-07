Bouzkova-Swiatek è un match valido per il secondo turno del Wta 1000 di Wuhan: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. A distanza di sette giorni dalla clamorosa sconfitta con la statunitense Navarro nel Wta 1000 di Pechino, torna in campo la numero due al mondo, Iga Swiatek. La campionessa polacca è la seconda testa di serie nel 1000 di Wuhan, tappa finale dello swing asiatico. Il suo percorso si svilupperà nella parte bassa del tabellone, quella opposta alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, altra grande favorita per la vittoria finale insieme alla nativa di Varsavia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bouzkova-Swiatek, riscatto immediato: volta subito pagina