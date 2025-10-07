Borges-De Minaur è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Contro Fritz, a Tokyo, Borges ha sicuramente fatto un’ottima partita. Certo, non nei momenti chiavi del match quando doveva diventare decisivo. E questo ha fatto la differenza. (Lapresse) – Ilveggente.it Da quel momento in poi il portoghese – numero 51 della classifica mondiale – ha vinto tre partita e si presenta a questi ottavi di finale contro De Minaur con delle buone possibilità di dare fastidio al collega. No, alla fine non dovrebbe vincere, anche perché parliamo di uno scontro contro il numero 7 al mondo in questo momento, ma se la gioca, almeno per quello che ha fatto vedere nel corso delle ultime uscite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Borges-De Minaur: alla fine la qualità vince sempre