Atletico Mineiro-Sport Recife è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico. Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite per l’Atletico Mineiro. E il quindicesimo posto in classifica è la fotografia della stagione che i bianconeri stanno vivendo. Altalenante, con poche possibilità che da qui alla fine della stagione possa cambiare qualcosa. Certo, una posizione che varrebbe la qualificazione alla coppa non è lontana. Ma c’è da riprendere il cammino. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Mineiro-Sport Recife: riscatto immediato