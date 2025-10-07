Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 8 ottobre | una multipla a quota 15

Qualificazioni ai Mondiali CAF, nei prossimi giorni conosceremo i nomi delle altre sette selezioni africane che staccheranno il pass per la rassegna iridata.  Tra le 18 selezioni che sono già sicure di partecipare al prossimo Mondiale ci sono pure due africane: Marocco e Tunisia. Ne mancano altre sette, i cui nomi saranno noti dopo le ultime due giornate delle qualificazioni, entrambe in calendario in questa finestra. Siamo al rush finale, dunque: ricordiamo che staccheranno un pass per il prossimo campionato del mondo le prime classificate dei nove gruppi mentre le quattro migliori seconde si sfideranno in un playoff – semifinale e finale – che decreterà quale selezione africana parteciperà ai cosiddetti spareggi interzona insieme a nazionali provenienti da Sudamerica e Asia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

