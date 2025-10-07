Pronostici EFL Trophy 7 ottobre | nelle coppe hanno una marcia in più

EFL Trophy, torna la competizione calcistica che vede protagonisti i club di League One, League Two ed alcune formazioni Under-21 dei club di Premier e Championship. In una settimana in cui il calcio dei club, ad eccezione delle serie inferiori, si ferma un po’ in tutto il continente per dare spazio alle nazionali, in Inghilterra torna a far capolino l’ EFL Trophy, competizione che vede protagoniste le squadre della League One e della League Two, rispettivamente la terza e quarta serie del sistema calcistico inglese, ed alla quale, dal 2016, partecipano anche alcune formazioni Under-21 dei club che militano in Premier League e in Championship. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

