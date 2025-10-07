promozione sorridono in classifica masi torello e x martiri sabato si fa sul serio col derby centese casumaro

E’ il Valsanterno la nuova capolista del girone C di Promozione. I bolognesi hanno approfittato del turno di riposo del Casumaro e vincendo contro il Gallo si sono portati in testa alla classifica con un punto in più rispetto alle ‘lumache’. Gli amaranto hanno venduto cara la pelle, ma alla fine ha prevalso la maggiore qualità dei padroni di casa, che si sono aggiudicati l’intera posta. Per il Gallo un punto in cinque partite, ma la sensazione di essere sulla buona strada in una lotta salvezza che ha ancora tanto da dire. Sorridono Masi Torello Voghiera e X Martiri, entrambe vittoriose per 2-1 rispettivamente contro Virtus Castelfranco e Granamica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

