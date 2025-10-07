Progetto Uffizi diffusi Il sottosegretario Mazzi in visita all’Ambrogiana

di Ylenia Cecchetti Le cose belle – spesso, ma non sempre – sono bipartisan. E la Villa Medicea dell’Ambrogiana è una di quelle che mettono tutti d’accordo. Maggioranza e opposizione si sono ritrovate ieri davanti ai cancelli dell’ex ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino per accogliere il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, in visita ufficiale. L’occasione arriva pochi giorni dopo la notifica al Comune, da parte del Ministero, della bozza di accordo di valorizzazione della Villa: un documento che, tra i firmatari, include anche la Regione Toscana e segna un passaggio decisivo verso il rilancio del complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

