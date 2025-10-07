Progetto Prisma al Ctu gli appuntamenti della seconda edizione

Dal mese di ottobre, ha preso ufficialmente il via la seconda edizione del progetto Prisma. Nel dettaglio, Prisma 2.0 sta per 'Promuovere il benessere psicologico nella comunità accademica'. Iniziative, finanziate dal ministero dell'Università e della ricerca.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it