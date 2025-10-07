Progettava violenze in nome della jihad arrestato 15enne a Montepulciano
(Adnkronos) – Un ragazzo tunisino di 15 anni residente nella provincia di Siena è stato arrestato e collocato in comunità, su disposizione del Gip del Tribunale per i Minorenni di Firenze, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita questa mattina . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: progettava - violenze
A Torino un 22enne che progettava un attentato “in nome dell’Islam” è stato espulso dall’Italia. Complimenti alle nostre forze dell’ordine per il lavoro svolto! - facebook.com Vai su Facebook
Progettava violenze in nome della jihad, arrestato 15enne a Montepulciano - Il giudice: "Rischio concreto di atti violenti" Un ragazzo tunisino di 15 anni resident ... adnkronos.com scrive