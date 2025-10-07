Produttore? No produttrice | in Italia sono sempre più donne a fare il cinema e la tv

Vanityfair.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre il 28% di chi fa impresa in questo settore è donna. Sono impegnate soprattutto nella distribuzione cinematografica e nella programmazione televisiva. Fra gli Under 35 ci sono quasi tante donne quanti uomini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

produttore no produttrice in italia sono sempre pi249 donne a fare il cinema e la tv

© Vanityfair.it - Produttore? No, produttrice: in Italia sono sempre più donne a fare il cinema e la tv

In questa notizia si parla di: produttore - produttrice

produttore no produttrice italiaProduttore? No, produttrice: in Italia sono sempre più donne a fare il cinema e la tv - Sono impegnate soprattutto nella distribuzione cinematografica e nella programmazione televisiva. Come scrive vanityfair.it

Dal record di produzione di gelato (no, non spetta all’Italia) al caffè a 2 euro: le notizie che forse vi siete persi - Secondo i dati Eurostat 2023, i maggiori produttori di gelato sono proprio i tedeschi. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Produttore No Produttrice Italia