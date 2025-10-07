Prodotti tipici toscani nella ristorazione nuovo bando semplificato
Firenze, 7 ottobre 2025 - Ridurre l’impatto ambientale, promuovere la sostenibilità attraverso diverse azioni: dall’approvvigionamento con prodotti locali, alla riduzione degli sprechi, fino alla sensibilizzazione sull’importanza di adottare scelte alimentari più consapevoli. Sono alcuni aspetti della transizione ecologica nel settore della ristorazione che la Regione sostiene, in attuazione del decreto emanato dal Ministero dell'agricoltura il 6 maggio 2022, attraverso un bando specifico, che giunge semplificato alla sua seconda edizione per ampliare la platea dei possibili beneficiari. TheFork Awards 2025: Toscana tra le eccellenze della nuova ristorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
XV Sagra Eno-Gastronomica dei Prodotti Tipici del Territorio – Butera a Tavola Centro Storico di Butera (Cl) 3, 4 e 5 Ottobre 2025 Tre giornate all'insegna dei sapori, delle tradizioni e della convivialità siciliana, tra degustazioni, percorsi sensoriali, conce
