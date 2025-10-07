Prodi e la crisi dell’affluenza alle elezioni | perché i giovani non vanno a votare?
Bologna, 7 ottobre 2025 – "Credo che ci sia bisogno di fare delle proposte forti. I ragazzi non vanno a votare perché non sembra che ne valga la pena. Bisogna che ritorni il desiderio, la necessità proprio interiore di votare". E’ l’allarme lanciato dall’ex premier e presidente della Commissione europea Romano Prodi che oggi era in Regione in viale Aldo Moro a Bologna per la presentazione di un documentario in memoria di Ermanno Gorrieri . Il riferimento è alla bassa affluenza che c’è stata alle ultime elezioni regionali nelle Marche e in Calabria che ha visto in entrambi i casi il centrodestra sconfiggere il centrosinistra (nelle Marche con Acquaroli e in Calabria con Occhiuto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: prodi - crisi
ICYMI: Crisi di leadership e unità di facciata: il test calabrese: Il voto dei calabresi di domenica e lunedì prossimo sarà un test significativo sullo stato di salute del “campo largo”, il quale, sebbene ritenuto inevitabile dai leaders del centro-sinistra, a seguito delle - facebook.com Vai su Facebook
Berlusconi festeggia con Bossi: "Via Prodi e il governo delle tasse" - Tra le ipotesi sul tavolo: la richiesta di elezioni anticipate al presidente della Repubblica, Napolitano. Secondo ilgiornale.it
Prodi: per ora resto a Bruxelles - Per riagguantare la leadership del Paese alle politiche del 2006 l'Ulivo potrebbe puntare solo sul Professore anziché sul cosiddetto ticket Prodi- Come scrive tgcom24.mediaset.it