Prodi e la crisi dell’affluenza alle elezioni | perché i giovani non vanno a votare?

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 7 ottobre 2025 – "Credo che ci sia bisogno di fare delle proposte forti. I ragazzi non vanno a votare perché non sembra che ne valga la pena. Bisogna che ritorni il desiderio, la necessità proprio interiore di votare".  E’ l’allarme lanciato dall’ex premier e  presidente della Commissione europea Romano Prodi che oggi era in Regione  in viale Aldo Moro a Bologna   per la presentazione di un documentario in memoria di Ermanno Gorrieri  . Il riferimento è alla bassa affluenza che c’è stata alle ultime elezioni regionali nelle Marche e in Calabria che ha visto in entrambi i casi il centrodestra sconfiggere il centrosinistra (nelle Marche con Acquaroli e in Calabria con Occhiuto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

