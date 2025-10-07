Bologna, 7 ottobre 2025 – "Credo che ci sia bisogno di fare delle proposte forti. I ragazzi non vanno a votare perché non sembra che ne valga la pena. Bisogna che ritorni il desiderio, la necessità proprio interiore di votare". E’ l’allarme lanciato dall’ex premier e presidente della Commissione europea Romano Prodi che oggi era in Regione in viale Aldo Moro a Bologna per la presentazione di un documentario in memoria di Ermanno Gorrieri . Il riferimento è alla bassa affluenza che c’è stata alle ultime elezioni regionali nelle Marche e in Calabria che ha visto in entrambi i casi il centrodestra sconfiggere il centrosinistra (nelle Marche con Acquaroli e in Calabria con Occhiuto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prodi e la crisi dell’affluenza alle elezioni: perché i giovani non vanno a votare?