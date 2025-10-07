È intervenuto in aula, come se fosse un sostituto della procura, per esprimere il punto di vista della pubblica accusa. Indossava la toga, interviene davanti a giudici e alle parti. Ore 10,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Processo Moccia, anche il procuratore Gratteri con la toga in aula: «Si lavori fino a notte come in Calabria»