Processo dottoressa no vax mostrati in aula i video ‘incriminati’
Bologna, 7 ottobre 2025 – Mostrati in aula questa mattina i due video ‘incriminati’ realizzati dalla dottoressa bolognese Barbara Balanzoni. Prosegue il processo per minacce e diffamazione contro il medico, radiato dall’Ordine di Venezia per le sue posizioni durante il periodo Covid. Nell’udienza di oggi davanti al giudice Fabio Cosentino (vpo Francesca Malengo), ha testimoniato (parte civile) Giovanni Leoni, vicepresidente FnomCeo (Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri) e presidente dell’Ordine dei Medici di Venezia. In aula c’erano anche diversi sostenitori della dottoressa no vax. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
