Processo al clan Moccia Gratteri si rimette la toga e attacca | Bisogna fare più udienze e lavorare sino a notte fonda

Come per le requisitorie del processo Rinascita Scott a Lamezia, Nicola Gratteri torna a vestire la toga del pm in un’aula. Stavolta a Napoli, al processo contro il clan Moccia, finito al centro di una bufera ai primi di agosto, quando su ordine del Tribunale sono stati scarcerati i fratelli Antonio, Angelo e Luigi Moccia (e poi un’altra dozzina di imputati) per decorrenza dei termini. Rinvio a giudizio del 2022, tre anni di udienze non sono bastati per una sentenza, sufficienti solo per concludere l’esame dei testi dell’accusa. Solo da pochi mesi è iniziato l’ascolto di quelli della difesa. Una lista lunghissima, quasi mille. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
