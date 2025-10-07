Pro Honda Cbr600RR Cup by Improve | Michel Agazzi vince il campionato

Il monomarca Honda, da quest'anno parte integrante del Campionato Italiano Velocità, si è chiuso con la vittoria del titolo di Michel Agazzi. Battuti così in classifica Diego Giugovaz e Antonio Vallone. Arrivo in volata nell'ultima tappa sul circuito del Mugello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

