Primo viaggio di Papa Leone XIV sarà in Turchia e Libano

Lopinionista.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CITTÀ DEL VATICANO – Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, Papa Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimi, recandosi in pellegrinaggio a?znik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea. Successivamente, rispondendo all’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Libano, Leone si recherà in viaggio apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre. Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

