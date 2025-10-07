Primo viaggio di Papa Leone XIV sarà in Turchia e Libano

CITTÀ DEL VATICANO – Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, Papa Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimi, recandosi in pellegrinaggio a?znik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea. Successivamente, rispondendo all’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Libano, Leone si recherà in viaggio apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre. Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Primo viaggio di Papa Leone XIV, sarà in Turchia e Libano

