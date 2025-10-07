Primo ciak per Stefania Rocca | iniziate le riprese di L’ora di tutti

Sono iniziate il 26 settembre a Otranto le riprese de L’ora di tutti, esordio alla regia di Stefania Rocca. Tratto dall’omonimo romanzo di Maria Corti sul sacco dei Turchi ad Otranto nel 1480, il film reinterpreta il testo rendendolo una narrazione senza tempo che mette al centro la forza delle comunità che non accettano di soccombere al più forte. Maria Corti, tra le voci più originali della critica e della narrativa del Novecento, ha fatto della pluralità dei punti di vista il centro della sua scrittura. Nei suoi testi la storia si frammenta in una costellazione di voci, rivelando la relatività della verità e della memoria. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

