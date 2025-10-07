Prima rubò dalla cassa poi si servì da bere | 35enne rintracciato e arrestato

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro a vari colpi nell'Aretino c'era la sua mano. In Pescaiola, a Saione e anche all'hotel Pier della Francesca in via Romana lo scorso Ferragosto, dove oltre a portarsi via il fondo cassa, si era servito da bere. Ma le sue scorribande sono state interrotte: nella giornata di ieri la Polizia di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

