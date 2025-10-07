Prima rubò dalla cassa poi si servì da bere | 35enne rintracciato e arrestato
Dietro a vari colpi nell'Aretino c'era la sua mano. In Pescaiola, a Saione e anche all'hotel Pier della Francesca in via Romana lo scorso Ferragosto, dove oltre a portarsi via il fondo cassa, si era servito da bere. Ma le sue scorribande sono state interrotte: nella giornata di ieri la Polizia di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: prima - cassa
Cresce la cassa integrazione nella prima parte dell’anno
Kolo Muani Juve, il ritorno si avvicina! Quasi tutto fatto col PSG ma… Prima bisogna fare cassa: ecco chi può finanziare il colpo: formula e tutti i dettagli
Furto all'hotel-ristorante. Ruba la cassa e prima di fuggire si serve da bere
Sabato 27 settembre una delegazione di colleghi ha partecipato all'evento "Prima di tutto, persone" di Cassa Centrale Banca a Modena. Un'importante occasione di crescita, condivisione e riflessione sul futuro del sistema cooperativo. Grazie Cassa Centrale - facebook.com Vai su Facebook