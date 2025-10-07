Prima Pagina Tuttosport | Ne gol ne svolta Leao è un guaio
Tg5 Prima Pagina fa il botto grazie ai pendolari
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric, l’oro del Milan”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Modric al Milan, benvenuto Picasso”
SPECIAL TWO Juve, quando riparti? Leao divide il Milan La prima pagina di martedì 7 ottobre ? #CorrieredelloSport
Tuttosport titola: "Né gol, né svolta: Leao è un guaio" - Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Né gol, né svolta: Leao è un guaio".
Juventus-Milan flop. Tuttosport in apertura: "Tutto qui?" - ": apre così stamattina in prima pagina Tuttosport in merito al poco spettacolare 0-