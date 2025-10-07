Prima le stacca l' orecchio a morsi poi la violenta | 44enne trovata a terra e semicosciente Il sangue le colava dagli occhi

Una notte di terrore ha scosso la tranquillità di Sondrio. Una donna di 44 anni è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale e rapina mentre rincasava dopo il lavoro.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Prima le stacca l'orecchio a morsi, poi la violenta: 44enne trovata a terra e semicosciente. «Il sangue le colava dagli occhi»

Prima le stacca l'orecchio a morsi, poi la violenta: 44enne trovata a terra e semicosciente. «Il sangue le colava dagli occhi» - Una donna di 44 anni è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale e rapina mentre rincasava dopo il ...

Le stacca orecchio a morsi e la violenta a Sondrio - Paura a Sondrio dove, la scorsa notte, una donna di 44 anni che rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane stran ...