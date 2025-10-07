Prima la storta poi il titolo | cos' è il Magnetic Tape la benda magica usata da Alcaraz a Tokyo
Al debutto nel torneo giapponese il numero 1 del mondo si è procurato una storta alla caviglia. Ed è stato trattato dal suo fisioterapista con una benda che in Spagna definiscono "rivoluzionaria". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: prima - storta
Rai Libri. Scott Forshaw · Energy. ?“Ogni passo, sul Karakorum, può essere fatale. Persino una ridicola storta, a causa della neve fresca, può avere conseguenze gravissime in un contesto in cui la prima città e il primo ospedale sono a decine, centinaia di Vai su Facebook