Prima la storta poi il titolo | cos' è il Magnetic Tape la benda magica usata da Alcaraz a Tokyo

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al debutto nel torneo giapponese il numero 1 del mondo si è procurato una storta alla caviglia. Ed è stato trattato dal suo fisioterapista con una benda che in Spagna definiscono "rivoluzionaria". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

prima la storta poi il titolo cos 232 il magnetic tape la benda magica usata da alcaraz a tokyo

© Gazzetta.it - Prima la storta, poi il titolo: cos'è il Magnetic Tape, la benda magica usata da Alcaraz a Tokyo

In questa notizia si parla di: prima - storta

Cerca Video su questo argomento: Prima Storta Titolo Cos