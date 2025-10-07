Prima i conti poi il calendario unico degli eventi della Nuova Pescara | parte da qui il rilancio dell' Emp

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo passo, gà avviato, è quello di una ricognizione dei costi e dei ricavi perché l’Ente manifestazioni pescaresi riparta “dai conti, in modo da avere un’idea chiara per poi poter programmare un futuro”. Un futuro che passerà attraverso una programmazione che guardi alla Nuova Pescara e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - conti

MotoGP, prende il via il weekend di Brno. Marc Marquez vuole chiudere i conti prima delle vacanze

Dazi, la veglia dell’Ue prima della resa dei conti: “Gli Usa rispetteranno l’intesa al 15%”

"Disavanzo nascosto prima del voto". La Corte dei conti contesta tre bilanci

Cerca Video su questo argomento: Prima Conti Calendario Unico