prima categoria

Prova la prima ‘mini fuga’ il Copparo 2015, che approfitta dei mezzi passi falsi interni di Portuense Etrusca e Reno Molinella per guadagnarsi la vetta solitaria della classifica. Gli uomini di mister Borsari avevano vinto l’anticipo del sabato contro il Consandolo grazie alla rete del solito Granado, mentre le dirette concorrenti non sono riuscite a portarsi a casa i tre punti nei rispettivi incontri. A Portomaggiore è andato in scena un derby apertissimo tra Portuense e Pontelagoscuro, terminato col punteggio di 3-3: alle reti rossonere di Biasini, Gessoni e Colombani hanno risposto la doppietta di Onesti e il gol di Bicaku, per un ‘Ponte’ che ne esce sicuramente più soddisfatto e galvanizzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

