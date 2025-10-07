PRI | Con Avanti costruiamo in Campania l’area riformista e moderata del nuovo centrosinistra
Tempo di lettura: 2 minuti “ Avanti Campania non è una lista civica di passaggio, ma un progetto politico strutturato, riformista e identitario, che nasce in Campania per guardare all’Italia del futuro. Siamo qui per costruire, non per improvvisare: la nostra è una sfida culturale e politica che punta a unire, attorno alla candidatura di Roberto Fico, le energie migliori dell’area moderata, riformista e repubblicana”. Così in una nota congiunta la componente della segreteria nazionale del Partito Repubblicano Italiano Paola Fanfarillo, il consigliere regionale Luigi Cirillo, tra i promotori della lista Avanti Campania, e il segretario regionale del PRI Salvatore Piro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
