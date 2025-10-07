Prevost taglia le unghie allo Ior | non avrà più l’esclusiva sui soldi

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procede la rivoluzione di velluto del Papa: tolte alla banca pontificia le prerogative che Francesco le aveva assegnato nel 2022. Tornano centrali il ruolo dell’Apsa e del segretario di Stato Parolin. 🔗 Leggi su Laverita.info

