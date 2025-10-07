Prevost taglia le unghie allo Ior | non avrà più l’esclusiva sui soldi
Procede la rivoluzione di velluto del Papa: tolte alla banca pontificia le prerogative che Francesco le aveva assegnato nel 2022. Tornano centrali il ruolo dell’Apsa e del segretario di Stato Parolin. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il Papa ridimensiona lo Ior. Addio ai poteri esclusivi . Stretta sugli investimenti - Primo motu proprio di Prevost: continua la normalizzazione della banca vaticana "Nella Curia romana serve corresponsabilità anche sul piano economico". quotidiano.net scrive
Papa Leone toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti ... Lo riporta ansa.it