Previsioni meteo Italia divisa tra un autunno mite a Centro-Nord e un assaggio di inverno al Sud

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Temperature prossime o sopra la media del periodo per le regioni centrali e settentrionali mentre sul meridione soffieranno venti di burrasca e il clima sarà novembrino. 🔗 Leggi su Repubblica.it

